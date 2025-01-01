Рост неплатежей в розничном кредитовании в Пермском крае составил 20,2% Ситуация может ещё ухудшиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает коллекторское агентство «Долговой Консультант», в Пермском крае с января по май 2025 года зафиксирован рост на 20,2% просроченной задолженности по кредитам.

Общая сумма невыплаченных в срок розничных кредитов увеличилась на 3,8 млн руб. и составила 22,7 млн руб., что соответствует 8,18% от совокупного объёма задолженности.

По мнению аналитиков, данные Центробанка отражают просрочки, образовавшиеся до начала марта 2025 года, что обусловлено спецификой предоставляемой отчётности. За последующие четыре месяца положение дел могло незначительно ухудшиться. Наибольшая доля просроченных платежей приходится на займы, выданные в конце лета — начале осени 2024 года. В тот период, на фоне обсуждений об ужесточении условий кредитования, потенциальных заёмщиков стимулировали к оформлению кредитов. В итоге граждане допустили просчёты и столкнулись с невозможностью погашения задолженности.

Самые крупные объёмы накопленной задолженности наблюдаются у жителей Москвы (123 млрд руб.), Подмосковья (108 млрд руб.), Краснодарского края (67 млрд руб.), Санкт-Петербурга (49 млрд руб.) и Тюменской области (49 млрд руб.).

Эксперты высказывают опасения, что, при сохранении текущей отрицательной динамики, к концу 2025 года процент просроченных платежей может превысить 10%.

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