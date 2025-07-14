Минтранс назвал стоимость и сроки реконструкции улицы Соликамской в Перми Улицу хотят расширить вдвое Поделиться Твитнуть

В Минтрансе Пермского края корреспонденту 59.ru рассказали, как долго продлится процесс расширения ул. Соликамской в Перми и какой объём финансирования планируется направить на эти цели.

Согласно планам городских властей, существующая двухполосная дорога будет преобразована в четырехполосную магистраль. Кроме того, в зонах перекрестков предусмотрены дополнительные расширения. Проектная документация по реконструкции прошла государственную экспертизу. В соответствии с ней, все работы будут разделены на четыре этапа, охватывающих различные участки: от площади Восстания до 1-го Бойного переулка, от 1-го Бойного переулка до ул. Адлеровской, от ул. Адлеровской до Северного железнодорожного обхода и от Северного железнодорожного обхода до ул. Первомайской.

На реализацию первого этапа отводится 30 месяцев, на второй и третий – по 18 месяцев на каждый, а на четвёртый – 16 месяцев. Указанные сроки рассчитаны на проведение работ в течение всего года, но в одну 12-часовую смену, а не круглосуточно. Точные даты начала и окончания работ будут определены после заключения соответствующих контрактов.

В Минтрансе сообщили, что этапы будут выполняться последовательно, но возможна и параллельная реализация, если финансирование будет выделено сразу на несколько участков.

В действующей Адресной инвестиционной программе Пермского края указано, что финансирование реконструкции ул. Соликамской запланировано не ранее 2029 года. До этого момента поиск подрядчиков не планируется.

Полное перекрытие движения по ул. Соликамской или введение одностороннего движения на отдельных участках не предусмотрено. Для выполнения определенных видов работ возможно временное организация реверсивного движения на небольших отрезках.

Предварительная стоимость всего проекта реконструкции Соликамской, оцененная в середине 2022 года, составляет 14,5 млрд руб., исходя из цен на строительные материалы на тот момент.

В настоящее время городские власти занимаются выкупом домов и земельных участков, необходимых для расширения дороги. Завершение этого процесса запланировано к середине 2026 года. Контракт на осуществление выкупа заключён с пермской компанией ООО «Юридическая компания Бизнес-стратегия» на сумму 5 млн руб. Ранее эта же фирма занималась подготовкой документов для изъятия этой же собственности за 8 млн руб.

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