В Пермском крае появился второй мультистобалльник Общее количество стобалльников в регионе достигло 81 человека Поделиться Твитнуть

Глеб Беляев

Министерство образования Пермского края

Опубликованы итоги пересдачи экзаменов, проведенной для выпускников 3 и 4 июля, в так называемые, «президентские дни». Четыре ученика из Перми и поселка Теплая Гора, расположенного в Горнозаводском округе, пополнили ряды получивших максимальный балл.

Глеб Беляев, выпускник пермской школы №7, принял решение повторно сдать профильную математику, что принесло ему абсолютный успех. Этот результат сделал его вторым обладателем двух стобалльных оценок в текущем году. Ранее он продемонстрировал отличные знания по русскому языку, получив за него высший балл. (Первым мультистобалльником, напомним, стал учащийся лицея «ВЕКТОРиЯ» из Лысьвы Арсений Чайников, он набрал 200 баллов по русскому языку и физике).

Ульяна Бусыгина, представляющая лицей ПГНИУ, и Ксения Щербинина из пермской школы №22, в ходе пересдачи экзамена по литературе в дополнительные дни также достигли наивысшего результата. Анна Спехова, ученица школы из поселка Теплая Гора Горнозаводского округа, получила 100 баллов по русскому языку.

Таким образом, общее количество стобалльников в регионе достигло 81 человека, среди которых двое смогли получить высший балл по двум различным предметам.

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