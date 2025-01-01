Алёна Бронникова На ремонт крыши «Башни смерти» в Перми выделили 15 млн рублей Работы завершат весной 2026 года Поделиться Твитнуть

ГУ МВД по Пермском краю

Константин Долгановский

Из бюджета Пермского края выделили 15,2 млн руб. на выполнение двух этапов ремонта крыши здания ГУ МВД на Комсомольском проспекте, 74 в Перми («Башня смерти»). Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Управление внутренних дел».

Подрядчик должен будет выполнить работы первого и четвёртого этапа реставрации крыши пятиэтажной части здания с 8 сентября 2025 года по 7 мая 2026.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, исполнителя определят 31 июля. Контракт будет заключён с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края сроком до 31 августа 2026 года.

В прошлом году ведомство утвердило охранное обязательство в отношении «Башни смерти». Собственника обязали до 30 ноября 2027 года отремонтировать крышу и установить новую систему кондиционирования.

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