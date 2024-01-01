Алёна Бронникова «Башню смерти» на Компросе в Перми планируют отреставрировать до конца 2027 года Владелец должен обновить крышу и устроить систему кондиционирования Поделиться Твитнуть

ГУ МВД по Пермском краю

Константин Долгановский

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края подготовила приказ об утверждении охранного обязательства законного владельца ОКН регионального значения «Управление внутренних дел». Здание ГУ МВД находится на Комсомольском проспекте, 74 в Перми, в народе известно как «Башня смерти».

Согласно документу, в рамках мероприятий по сохранению ОКН до 30 ноября 2027 года необходимо провести ремонт крыши, демонтаж блоков системы кондиционирования с фасадов и устройство новой системы кондиционирования. Кроме того, собственник должен разместить на здании информацию об объекте культурного наследия в течение 12 месяцев от даты утверждения охранного обязательства.

В январе государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проект по ремонту крыши «Башни смерти». Это пятиэтажное административное здание неправильной формы, построенное в 1949-1952 годы, с восьмиэтажным блоком, который представляет собой четверик с двухъярусной круглой башней и шпилем. Выполнено в неоклассических утяжелённо-ампирных приёмах.

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