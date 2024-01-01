Алёна Бронникова В Перми отреставрируют «Башню смерти» на Компросе Проект прошёл государственную историко-культурную экспертизу Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Государственная историко-культурная экспертиза (ГИКЭ) выдала положительное заключение на работы по ремонту крыши расположенного на Комсомольском проспекте, 74 в Перми здания ГУ МВД («Башня смерти»). Здание признано объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения «Управление внутренних дел». Соответствующий документ был опубликован 16 января на сайте Инспекции по сохранению ОКН Пермского края.

Согласно акту ГИКЭ проектной документации, в результате обследования строения техническое состояние крыши, кровли и слуховых окон признано ограниченно работоспособным. В связи с этим в целях физического сохранения ОКН, воссоздания утраченных элементов памятника и обеспечения его долговечности будут отремонтированы стропильная система, обрешётка крыши, водосток, слуховые окна, а также обновлено покрытие кровли и проведены работы по дополнительному утеплению чердачного перекрытия в пятиэтажной части здания.

Разработкой научно-проектной документации занималось пермское ООО «Евразия Сервис. ГУ МВД по Пермскому краю заключило с ним контракт в 2023 году на 599,2 тыс. руб.

Пятиэтажное административное здание неправильно формы было построено в 1949-1952 годы. Восьмиэтажный блок — четверик с двухъярусной круглой башней и шпилем. Выполнено в неоклассических утяжелённо-ампирных приёмах. В проекте отмечается, что здание является одним из самых значительных сооружений города.

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