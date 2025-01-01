Алёна Бронникова В беседке для отдыха на пермской базе 12 июля произошёл пожар Огонь распространился на площади 75 квадратных метров Поделиться Твитнуть

В Перми вечером 12 июля на лыжной базе «Динамо» загорелась одна из беседок для пикника. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю, к ликвидации пожара привлекались 19 человек личного состава и четыре единицы техники.

«Сообщение о пожаре на ул. Самаркандской поступило 12 июля в 20 часов 01 минуту. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение беседки для пикника», — рассказали в ведомстве.

Огонь распространился на площади в 75 кв. м. Краевое МЧС организовало проверочные мероприятия, в ходе которых будут установлены обстоятельства и причина пожара.

Ранее в ведомстве сообщили, что за полгода в Пермском крае пожарные потушили 1,8 тыс. возгораний, 694 из них — из-за неосторожного обращения с огнём, 612 — из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования, 254 — из-за печей и 191 поджог. Спасти удалось 348 человек, травмы получил 151 житель региона, 82 человека погибло.

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