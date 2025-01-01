За полгода в Прикамье на пожарах спасли более 300 человек Погибло 82 человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первое полугодие 2025 года в Пермском крае потушили 1,8 тыс. пожаров. За аналогичный период прошлого года — 1,9 тыс. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Из-за неосторожного обращения с огнём случилось 694 пожара, из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования — 612, из-за печей — 254. Также зафиксирован 191 поджог.





За 2025 год на пожарах погибло 82 прикамца, травмы получил 151 человек. Спасти удалось 348 человек.





В настоящее время продолжается реализация мероприятий по снижению рисков возникновения пожаров. По линии пожарной безопасности проверено 226 поднадзорных объектов, выявлено 2318 нарушений, к административной ответственности привлечено 821 лицо и возбуждено 4 уголовных дела.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.