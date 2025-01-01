Алёна Бронникова В Пермском крае поставили рекорд по приготовлению национального супа тшакьяшыд Количество порций превысило две тысячи Поделиться Твитнуть

В Пермском крае поставили рекорд по приготовлению национального грибного супа с перловкой тшакьяшыд. Гастрономический фестиваль прошёл в Кудымкаре в рамках празднования Дня города. По информации регионального минпромторга, на городской площади также состоялась ярмарка продукции производителей Прикамья.

На ярмарке было представлено 20 предприятий края. Среди них Нытвенский маслозавод, «Индейка от Банновых», «Маслолад», «ВЭЙТУРУН», «Морозовские сладости» и другие.

Шеф-повара приготовили 2 173 порции тшакьяшыд. Рекорд был зарегистрирован Международным агентством регистрации рекордов «Интеррекорд» и Реестром рекордов России.

Участие в фестивале также приняли телерадиоведущий, основатель собственной кулинарной школы Илья Лазерсон, бренд-шеф Национальной ассоциации кулинаров, президент ассоциации кулинаров Оренбуржья Ильнур Муртазин и бренд-шеф ассоциации поваров Сербии Милан Умичевич.

Ранее сообщалось, что в день празднования 87-летия столицы Коми-Пермяцкого округа повара планируют приготовить 1 000 порций грибного супа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.