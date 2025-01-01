В День города Кудымкара в Прикамье приготовят 1000 порций супа тшакьяшыд 12 июля столица Коми-Пермяцкого округа отметит 87-летие Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

День города в Кудымкаре в этом году начнут отмечать 11 июля — в этот день в Культурно-деловом центре столицы Коми-Пермяцкого округа в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона» пройдёт фестиваль национальной игрушки и игровой культуры «Акань» (6+).

Запланированы конкурс-выставка кукол ручной работы, образовательная лаборатория, прогулки по городу. Фестиваль продолжится 12 июля открытием частной кукольной коллекции, показами кукольных спектаклей и благотворительной акции. Также состоится церемония награждения участников.

Основные праздничные события пройдут 12 июля на нескольких площадках Кудымкара. Так, на стадионе «Парма» состоятся спортивные соревнования, в парке им. Кривощёкова — литературный фестиваль «Ловлӧн бикыв» ("Пламя души", 6+), музыкально-литературное представление «Коми-рыт» (6+) и фестиваль любительских театров «Öнас» ("Занавес", 6+).

Также состоится театрализованное шествие «По стопам Гениев», посвящённое писателю Василию Климову, художникам Виталию Онькову и Петру Субботину-Пермяку. Торжественное открытие Дня города после прохождения колонн состоится в 12:30 на центральной площади Кудымкара.

На гастрономическом фестивале, в котором примут участие именитые шеф-повара страны, планируется приготовить 1 тыс. порций национального грибного супа тшакьяшыд с перловкой, установив рекорд.

На центральной площади состоится гала-концерт конкурса «Живое дыхание старинной традиции» (6+), пройдут фестиваль ремёсел «Город мастеров» (0+), конкурс «Кипода морт» ("Умелые руки"). День города в Кудымкаре продолжится вечером. Гостей и жителей ждут имидж-дефиле «Акань шоу: модная кукла», фолк-шоу группы «Кружево» (6+). Также планируется выступление певицы Натальи Шнайдер и шоу-балета «Мята» (6+).

Добавим также, что к Дню города в парке деревянной скульптуры у Коми-Пермяцкого этнокультурного центра будут установлены новые арт-объекты, изготовленные резчиками в рамках фестиваля ("Живое дерево", 0+).

«Мы хотели, чтобы День города стал событием, которое объединяет поколения, вдохновляет и пробуждает интерес к родной культуре. Программа получилась насыщенной, многослойной и по-настоящему живой. Это праздник для всех — детей, родителей, молодёжи, гостей и жителей Кудымкара», — отметила глава Кудымкарского округа Наталья Сикорская.

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