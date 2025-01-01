Алёна Бронникова Впервые за 30 лет в северный город Пермского края зашёл круизный теплоход Следующий пришвартуется в августе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Соликамск Пермского края 12 июля впервые за 30 лет зашёл круизный двухпалубный теплоход «Борис Полевой». По словам главы округа Александра Русанова, всё прошло в штатном режиме, для гостей подготовили творческую встречу.

«Вчера вечером в Соликамск зашёл первый в новейшей истории округа теплоход «Борис Полевой». В швартовке судна принимали участие специалисты пермской судоверфи, на которой был изготовлен причал. Для первых туристов, ступивших на соликамскую землю с реки, специалисты управления культуры подготовили творческую встречу», — написал он в своём telegram-канале.

Русанов отметил, что последний туристический теплоход заходил на территорию города в 1995 году. Для подхода туристических и пассажирских судов до 2000-х функционировал дебаркадер, больше круизные туроператоры не рассматривали север региона как направление для путешествий.

Следующий круизный лайнер зайдёт в Соликамск в августе. Как сообщил Александр Русанов, через месяц город встретит трёхпалубный теплоход «Александр Невский».

В конце июня на Пермской судоверфи состоялся спуск на воду построенной для Соликамска пристани.

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