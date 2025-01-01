В Пермском крае построенную для Соликамска пристань спустили на воду После швартовых тестов она будет готова к использованию Поделиться Твитнуть

фото: Пермская судоверфь

На Пермской судоверфи состоялся спуск на воду построенной для Соликамска пристани. В ближайшее время пройдут швартовые тесты, и после этого она будет готова к использованию. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Длина причла 53,2 м, ширина - 31,2 м, высота борта - 1,5 м, водоизмещение - 101,5 т.

Накануне глава региона посетил предприятие, осмотрел ход работ, поговорил с руководством и сотрудниками.

Напомним, на верфи создают электрические суда и плавучие пристани для разных городов Пермского края и других регионов России. В этом году уже завершено строительство пристаней для Краснокамска и Соликамска. Вскоре новые пристани появятся в Добрянке, Ильинском и Осе. Сейчас в работе находятся секции электросудна «Байкал» и 5 современных плавучих остановочных комплексов Ecostation.

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