Алёна Бронникова Замдиректора пермского телеканала приобрела сельскую радиостанцию Владельца сменила радиостанция «Протасы FM» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Мастер Марк», на которое оформлена лицензия на радиовещание «Радио Прикамье», сменило учредителя. По данным ЕГРЮЛ, с 28 ноября 2024 года собственником компании, а с 12 декабря и генеральным директором является заместитель директора по рекламе телеканала «ВЕТТА» Елена Шардакова.

Компания «Мастер Марк» была зарегистрирована в феврале 2011 года Еленой Гельфанд в п. Протасы, работавшей ранее журналистом «Авторадио» и выпускающим редактором телекомпании «Ура-Информ ТВ». Радиостанция известна как «Протасы FM» (94,3 FM). По информации официального сайта, вещание охватывает территорию в радиусе 30 км от Протасов. Выручка общества по итогам прошлого года выросла до 117 тыс. руб. (+13%), убытки сократились до 4 тыс. руб. (в 7,5 раза). Согласно открытым данным, новый руководитель Елена Шардакова ранее работала директором рекламного агентства «Местное время».

Ранее сообщалось, что в радиокомпании «Европа Плюс Пермь», которой принадлежат радиостанции «Радио Рекорд» и «Радио Рекорд FM Пермь», произошла смена учредителей. Контрольный пакет акций перешёл медиаменеджеру из Тульской области Анне Королёвой.

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