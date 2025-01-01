Алёна Бронникова
Замдиректора пермского телеканала приобрела сельскую радиостанцию
Владельца сменила радиостанция «Протасы FM»
ООО «Мастер Марк», на которое оформлена лицензия на радиовещание «Радио Прикамье», сменило учредителя. По данным ЕГРЮЛ, с 28 ноября 2024 года собственником компании, а с 12 декабря и генеральным директором является заместитель директора по рекламе телеканала «ВЕТТА» Елена Шардакова.
Компания «Мастер Марк» была зарегистрирована в феврале 2011 года Еленой Гельфанд в п. Протасы, работавшей ранее журналистом «Авторадио» и выпускающим редактором телекомпании «Ура-Информ ТВ». Радиостанция известна как «Протасы FM» (94,3 FM). По информации официального сайта, вещание охватывает территорию в радиусе 30 км от Протасов. Выручка общества по итогам прошлого года выросла до 117 тыс. руб. (+13%), убытки сократились до 4 тыс. руб. (в 7,5 раза). Согласно открытым данным, новый руководитель Елена Шардакова ранее работала директором рекламного агентства «Местное время».
Ранее сообщалось, что в радиокомпании «Европа Плюс Пермь», которой принадлежат радиостанции «Радио Рекорд» и «Радио Рекорд FM Пермь», произошла смена учредителей. Контрольный пакет акций перешёл медиаменеджеру из Тульской области Анне Королёвой.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.