Ещё одна радиостанция из Перми может войти в крупный медиахолдинг «Европа Плюс Пермь» сменила учредителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермской радиокомпании «Европа Плюс Пермь», которой принадлежат радиостанции «Радио Рекорд» и «Радио Рекорд FM Пермь», произошла смена учредителей. Теперь контрольный пакет акций, составляющий 91,61%, находится в руках Анны Королёвой, медиаменеджера из Тульской области и руководителя нескольких активов крупной региональной радиосети «SV Медиа» («Свежий ветер»). Оставшиеся 8,39% долей по-прежнему находятся в собственности Валентины Каллю, являющейся соучредителем радиокомпании с 2016 года.

По сведениям источника издания «Коммерсантъ-Прикамье», предыдущее руководство «Европы Плюс Пермь» уже давно обдумывало возможность продажи компании, вероятной причиной чего являлось отсутствие компетентной управленческой команды.

Ранее появлялась информация о потенциальной продаже пермских радиоактивов РМГ холдингу из другого города. Специалисты полагают, что концентрация рекламных активов и радиостанций в руках крупных игроков — это один из способов адаптации медиаиндустрии к сложной экономической ситуации.

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