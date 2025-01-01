Алёна Бронникова В прошедшем сезоне Пермский театр оперы и балета посетили 140 тысяч зрителей За год было представлено шесть премьер Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский театр оперы и балета подвёл итоги прошедшего 153-го сезона. Согласно опубликованным в соцсетях театра данным, за год его посетили более 140 тыс. зрителей, 10 онлайн-трансляций посмотрели около 160 тыс. человек. Билеты на события приобретались за 63 дня.

За год театр представил шесть премьерных постановок: оперы «Пиковая дама» (12+) и «Самсон и Далила» (16+), балеты «Сильвия» (12+) и «Орфей» (12+), спектакль «Легенда скрипичный мастеров» (6+) и спектакль-прогулка «Городская сюита» (16+). А также восемь гастрольных событий, 33 выступления в Пермском крае и семь выставок от театрального музея.

Кроме того, 50 компаний и 65 частных меценатов поддержали театр на 33,1 млн руб. Доход от управления целевым капиталом составил 3,5 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Пермский театр оперы и балета не планирует выдвигать свои спектакли на «Золотую маску» по итогам сезона 2024/25. Заявочная кампания продолжится до 31 июля. Причиной отказа стали изменения регламента премии: из него исключаются все персональные номинации, награждаются только лучшие спектакли. Руководство театра считает, что каждый спектакль — это результат работы творческих людей, и игнорирование этого факта кажется некорректным.

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