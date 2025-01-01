Алёна Бронникова Пермское ЗАО «Курорт Усть-Качка» приобрело московский актив Компания занимается управлением недвижимостью Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Пермское ЗАО «Курорт Усть-Качка» в июне приобрело 100% долей в уставном капитале московского ООО «Маркап». На данные «СПАРК-Интерфакс» обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Московский актив зарегистрирован в 2015 году, основной вид деятельности — аренда и управление нежилым недвижимым имуществом. По итогам прошлого года чистая прибыль компании составила 879 тыс. руб. До 26 июня 2025 года учредителем компании был предприниматель Сергей Перминов. Ему принадлежат ещё 10 действующих ООО в Азове, Ессентуках, Ижевске, Новом Уренгое, Березите, Белгороде, Великом Новгороде и Кургане, связанные с деятельностью гостиниц и предоставлением мест для временного проживания, а также «Жилсервис Усть-Качка» и Усть-Качкинская тепловая компания.

Курорт «Усть-Качка» входит в сеть отелей и курортов AMAKS Hotels & Resorts «Амакс», подконтрольную Валерию Гараеву, Александру Аспидову и Дмитрию Златкину, в которую входят 30 гостиниц и санаториев в 20 регионах России и Беларуси. ЗАО является также учредителем ещё трёх организаций: ООО «Ганимед» по управлению недвижимостью (Пермь), санаторно-курортная организация АО «ОК «ОРБИТА» (Краснодарский край) и ООО «Усть-Качкинская сельская врачебная амбулатория».

Ранее стало известно, что пляж ЗАО «Курорт Усть-Качка» получил заключение Роспотребнадзора о соответствии мест рекреации санитарно-эпидемиологическим требованиям. Объект вошёл в число пяти пляжей, где разрешено купаться в Прикамье.

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