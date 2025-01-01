Алёна Бронникова Роспотребнадзор разрешил купаться жителям Прикамья на пяти пляжах Всего в регионе определено 15 мест отдыха и купания Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Органы местного самоуправления на территории Прикамья определили 15 мест отдыха у воды и купания. По данным краевого управления Роспотребнадзора на 11 июля, купаться разрешено только на пяти пляжах.

Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии мест рекреации санитарно-эпидемиологическим требованиям выданы пляжу на Сылве в д. Мостовой (база отдыха «Спорт»), а также четырём пляжам на Каме: двум — на территории ООО Санаторий «Демидково» в Полазне, городскому пляжу в Чайковском и пляжу ЗАО «Курорт Усть-Качка» в Пермском округе.

«Водный объект допускается для использования в целях купания только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о его соответствии санитарным правилам», — отметили в ведомстве.

Специалисты РПН и Центра гигиены и эпидемиологии в регионе проводят лабораторный мониторинг воды поверхностных водоёмов и песка в прибрежной полосе на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. В июне качество воды по микробиологическим показателям не соответствовало на пляжах Сылвы в Кунгуре (возле автомобильного моста и на ул. Воровского,1 на правом берегу, в районе Маршановской пристани на левом берегу) и в Новых Лядах, а также на пляже Камы в Добрянке (ниже профилактория «Уральская Венеция»).

В целях профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний в РПН рекомендуют купаться только в разрешённых местах, при купании не допускать попадания воды в рот, предусмотреть достаточный запас бутилированной питьевой воды, не отдыхать с домашними животными.

Ранее «Новый компаньон» писал, что к началу июля было исследовано 40 проб воды в местах отдыха, 15 из них не отвечают нормативам. Все 30 отобранных проб почвы соответствуют норме.

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