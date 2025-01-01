Роспотребнадзор проводит проверку качества воды и песка на пляжах Прикамья Уже взято 40 проб воды и 30 проб почвы Поделиться Твитнуть

Анна Брюханова

Специалисты Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» проводят проверку качества воды и песка на пляжах региона. Экспертизы показывают санитарно-химические показатели, а также выявляют вирусы, микробы и паразитов.

Уже исследовано 40 проб воды в местах отдыха, при этом 15 из них не отвечают нормативам. Также взято 30 проб почвы — все они соответствуют норме.





Управление выдало санитарно-эпидемиологические заключения пляжам в ООО Санаторий «Демидково» №1 и № 2 в п. Полазна Добрянского района, городскому пляжу в Чайковском и зоне отдыха в с. Усть-Качка (ЗАО «Курорт Усть-Качка»).





В Роспотребнадзоре напомнили, что купание в воде разрешено только при наличии заключения о соответствии пляжа санитарным нормам.





Управление также рекомендует жителям при посещении пляжа не пить воду из водоёмов, иметь запас бутилированной воды, соблюдать правила гигиены и не брать с собой домашних животных. Кроме того, нельзя бросать и отставлять после себя мусор.

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