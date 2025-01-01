Алёна Бронникова ГК «Нова» не смогла продлить аренду в микрорайоне Красный Октябрь в Перми Речь идёт об участке на Алтайской, 3 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края отказал ООО «Строительная компания «Нова» в требованиях к краевому минимущества об оспаривании отказа о продлении договора аренды на участок в м/р Красный Октябрь в Перми. Согласно данным картотеки суда, иск к краевым властям «Нова» направила ещё в 2024 году, указав, что оснований для изменения срока аренды не имеется.

Как следует из материалов дела, между Дирекцией по управлению активами Пермского края и минимущества в 2013 году до 4 марта 2023 года был заключён договор аренды земельного участка по ул. Алтайской, 3 для строительства аналитического центра. Позже дополнительными соглашениями к договору были изменены арендная плата, арендатор и вид использования: сначала с планируемого под аналитический центр — на склады, а затем — на служебные гаражи.

В 2023 году срок аренды с новым арендатором ИП Некрасов П.Д. был продлён до 3 марта 2026 года, а также между предпринимателем и строительной компанией «Нова» был заключён договор купли-продажи недвижимого имущества от 7 августа 2024 года, по которому ООО перешло право собственности на девять объектов капитального строительства. В частности, служебные гаражи по ул. Алтайской, 3, строения 2, 3, 4, пожарные резервуары для воды, посты охраны и сооружения для хранения инвентаря по ул. Алтайской, 3.

Из-за смены собственника «Нова» в августе 2024-го обратилась в минимущества о заключении допсоглашения для замены арендатора и продления договора аренды до 2035 года, однако ведомство отказало в удовлетворении просьбы, мотивировав отказ отсутствием необходимости заключения нового договора аренды.

Суд установил, что в процессе реализации объектов недвижимости «Нова» получила права на земельный участок и заменила арендатора в договоре аренды 2013 года. По мнению ООО, арендатор может изменить срок аренды до 2035 года. После окончания срока действия «Нова» может заключить новый договор, но компания подала заявление до дня истечения срока действия прежнего договора.

Истец не представил доказательства наличия оснований для изменения условий договора аренды, законодательством не предусмотрена обязанность ответчика заключить допсоглашение с учётом ранее указанного срока, изменение которого возможно только с внесением изменений в договор аренды по обоюдному согласию сторон. Суд посчитал, что отказ не нарушает права истца.

Напомним, в 2023 году стало известно о планах реновации территории в м/р Красный Октябрь в Перми через механизм КРТ. ГК «Нова» тогда заявила о намерении застроить участок площадью 3 га между улицами Шпальной и Желябова, что находится через ул. Строителей от участка на ул. Алтайской.

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