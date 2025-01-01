Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском Театре-Театре снова пройдёт лаборатория мюзикла Отборочная комиссия утвердила состав участников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утверждён состав участников лаборатории нового музыкального театра «Резиденция ТТ — 2025», которая пройдёт в Пермском Театре-Театре с 14 по 25 августа.

На участие в лаборатории поступило более 80 заявок из самых разных городов России, а также из Минска. Кандидатуры рассматривала отборочная комиссия во главе с арт-директором лаборатории Олегом Лоевским. Среди тех, кто прошёл отбор, есть участники лабораторий прошлых лет, но есть и те, кто побывает в Театре-Театре впервые.

В процессе работы в лаборатории композиторы и либреттисты объединяются в команды и вместе создают эскизы мюзиклов, лучшие из которых будут поставлены в Театре-Театре. По итогам работы лабораторий прошлых лет театр получил такие спектакли как «Живая история о смерти» (12 +), «Чёртова доставка» (16 +), «Сонная лощина» (12 +) и другие, успешно вошедшие в репертуар.

Среди участников нынешней «Резиденции ТТ» композиторы Елена Букирева, Ольга Веденкина, Галина Краснокутская, Ульяна Купровская, Василий Тонковидов, Даня Фисько, Сергей Хворостьянов, Анастасия Хорошилова, Арина Черепович и Антон Ятманов; либреттисты Анастасия Василевич, Леся Гуря, Татьяна Загдай, Екатерина Ким, Мария Конторович, Ульяна Петрова, актриса Театра-Театра Люся Прохоренко, Ярослава Пулинович, Ульяна Румянцева и Ринат Ташимов.

Лаборатория пройдёт в три этапа. 14 — 19 августа — образовательный интенсив-практикум: мастер-классы, дискуссии, лекции приглашенных коучей. Итогом образовательного интенсива станет презентация идей проектов 19 августа. По итогам этой презентации пройдёт отбор участников, допущенных ко второму этапу лаборатории.

С 20 по 25 августа этапе участники, объединившись в команды по два человека (композитор и либреттист), будут работать под руководством опытных коучей, создавая материал для будущих музыкальных спектаклей. 25 августа пройдёт питчинг, на котором участники представят свои проекты. Коучи «Резиденции ТТ» и дирекция театра проведут отбор проектов, которые могут быть поставлены на базе Театра-Театра.

Участники, чьи проекты будут отобраны театром, продолжат работу над созданием полного материала: либретто или пьесы и музыкального сопровождения. Коучи лаборатории будут продолжать курировать команды в онлайн-формате.

На третьем этапе, после сдачи итогового материала к команде присоединяется режиссёр. Главная функция этого этапа — создание театрального эскиза на базе Театра-Театра с участием артистов и музыкантов театра. Срок создания театральных эскизов — до 30 ноября 2025 года.

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