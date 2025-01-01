Учёные в экспедиции на реке Колве Пермского края наметили туристический маршрут Они прошли около 180 км Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В экспедиции на реке Колве учёные обнаружили редкие виды флоры и фауны, собрали этнографический материал и данные для создания туристического маршрута и особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Исследователи преодолели около 180 км, экспедиция длилась 10 дней, из них восемь — полевых. За это время учёные изучили 24 участка бассейна Колвы и 72 притоков — 59 рек и ручьёв, 13 родников.





Как отметила Евгения Гатина, секретарь природоохранительной комиссии Пермского отделения РГО, была обнаружена популяция лишайника Лобария лёгочная, индикатора чистоты воздуха. Также выявлено множество видов, занесённых в Красную книгу, например, орхидные: Венерин башмачок пятнистый, Хаммарбия болотная и Мякотница однолистная.





Учёные собрали около тысячи насекомых, в том числе представителей отрядов чешуекрылых, стрекоз, жесткокрылых, двукрылых и перепончатокрылых. Также было обнаружено 72 вида птиц, некоторые из них есть в Красной книге — дубровник, скопа и большая выпь.





Социологи пообщались с местными жителями, а историки и этнографы собрали артефакты из 14 деревень, в том числе предметы быта и личные вещи.





Напомним , цель экспедиции заключалась в комплексном изучении территории географами, экологами, биологами, геологами, историками и социологами.

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