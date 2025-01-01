В Прикамье учёные обследуют долину реки Колва Маршрут экспедиции – 80 километров Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский государственный национальный исследовательский университет

Русское географическое общество, ПГНИУ, исследовательские институты РАН и Пермский филиал ВНИРО проведут экспедицию для обследования долины Колвы в Чердынском ГО. Как отмечают организаторы, эта территория уникальна по своим характеристикам.

В результате обследования планируется подготовить предложение, чтобы бассейн Колвы стал базой для практики студентов географических, экологических, биологических и геологических специальностей из российских вузов и стран БРИКС. Также во время экспедиции соберут информацию для создания одной или нескольких особо охраняемых природных территорий в этом районе.





«История долины Колвы прослеживается вплоть до Каменного века, но всё ещё не изучена до конца. Здесь потенциально есть археологические памятники. По Колве проходили важные транспортные и торговые пути, река занимает важное место в истории старообрядчества на территории Прикамья», – отмечает сопредседатель комиссии по палеонтологии и археологии Пермского отделения РГО, доцент историко-политологического факультета ПГНИУ Григорий Головчанский.





В команде исследователей – 40 человек. Они пройдут 80-километровый маршрут вдоль Колвы от д. Талово до слияния Колвы с рекой Берёзовой. Во время экспедиции, которая начнётся 28 июля, учёные будут передвигаться на автомобилях, вертолёте, аэролодках, моторных лодках и катамаранах.

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