Строитель из Пермского края выиграл миллион в лотерее
Он потратит деньги на путешествие
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Строитель из Пермского края Андрей стал обладателем 1 млн руб., выиграв в лотерее «Мечталлион». Об этом сообщили в пресс-службе всероссийских государственных лотерей.
Отмечается, что мужчина три месяца подряд покупал первые три билета в приложении «Национальной лотереи». На них он ежемесячно тратил по 300 руб.
Как отметил сам победитель, азарт — это часть его жизни, и он впервые испытал удачу в лотерейных играх ещё в семилетнем возрасте, когда выиграл свой первый приз.
Сообщается, что мужчина планирует потратить все выигранные средства на путешествие.
Напомним, с 2014 года все лотереи, проводимые на территории России, являются государственными. Их организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а контроль за их проведением осуществляет ФНС России.
Ранее «Новый компаньон» писал, что водитель грузового такси из Пермского края Разид Назмеханов выиграл 1 млн руб. в лотерее «Русское лото».
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