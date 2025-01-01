Таксист из Пермского края выиграл в лотерею миллион Поделиться Твитнуть

фото лотереи «Русское лото»

Водитель грузового такси из Пермского края Разид Назмеханов стал обладателем 1 млн руб., выиграв в лотерее «Русское лото». Об этом сообщает пресс-служба лотереи.

Отмечается, что мужчина для участия в новогоднем 1604-м тираже приобрёл семь билетов «Русского лото» через онлайн-платформу «Столото», и один из них выиграл круглую сумму.

Выигранные средства победитель планирует направить на погашение имеющихся кредитов и улучшение жилищных условий, а также поделиться частью выигрыша со своими двумя дочерьми.

Напомним, с 2014 года все лотереи, проводимые на территории России, являются государственными. Их организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а контроль за их проведением осуществляет ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые компанией «Столото», благодаря целевым отчислениям, являются весомым источником пополнения государственного бюджета Российской Федерации.

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