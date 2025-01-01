В Верещагинском округе Прикамья произошло смертельное ДТП Водителю стало плохо во время движения Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В Верещагинском округе Пермского края 11 июля произошло смертельное ДТП, сообщили в ГИБДД региона.

Примерно в 14:00 по автодороге Очёр — Верещагино — Сива в направлении п. Ленино следовал автомобиль «Рено Меган», которым управлял мужчина 1960 г.р.





По предварительной информации, на 39 км трассы мужчине стало плохо, он не справился с управлением и съехал с дороги в правый кювет. Автомобиль опрокинуло.





В результате инцидента водитель «Рено» получил смертельную травму и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.





В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование для выяснения всех обстоятельств аварии.





Госавтоинспекция призывает водителей следить за самочувствием перед вождением, а при его ухудшении отложить поездку. В случае плохого самочувствия за рулём стоит остановиться. Также водителей просят соблюдать скоростной режим и учитывать дорожные и погодные условия во время вождения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.