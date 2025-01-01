Алёна Бронникова От укусов клещей пострадали уже 23 тысячи жителей Пермского края Почти в 60% случаев были обнаружены возбудители инфекций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала сезона в медучреждения Пермского края за помощью из-за укусов клещей обратились 23 513 человек, включая 3981 несовершеннолетнего. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случаи присасывания паразитов на 10 июля зарегистрированы на всех административных территориях. Больше всего — в Пермском муниципальном округе (3399 обращений), в Перми (2587 обращений), Краснокамском (1599) и Добрянском (1451) округах и в Березниках (1148). Чаще всего клещи нападали на жителей Прикамья при посещении леса (54,2% случаев) и индивидуальных садов (28,9%), реже — на придомовых (14,4%) и других территориях (2,5%).

«По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших за 28 неделю, в 53% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 3% моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1,5% клещевым вирусным энцефалитом, в 0,8% гранулоцитарным анаплазмозом», — рассказали в ведомстве.

Напомним, неделей ранее Роспотребнадзор сообщал, что с укусами клещей в медучреждения обращались 22 174 жителя региона. В 47,5% случаев присасывания произошли во время посещения лесных массивов. Менее половины были заражены ИКБ (или болезнью Лайма) — 49,3%.

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