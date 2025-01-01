От укусов клещей в Пермском крае пострадали уже более 22 тысяч человек Поделиться Твитнуть

С начала текущего сезона в лечебные учреждения Пермского края поступило 22174 обращения от жителей, связанных с укусами клещей, включая 3871 случай нападения паразитов на несовершеннолетних.

Лидирующие позиции по количеству жалоб на присасывание клещей занимают: Пермский муниципальный округ (3260 случаев), город Пермь (2488), Краснокамский городской округ (1521), Добрянский городской округ (1363), Кунгурский муниципальный округ (902) и Березниковский городской округ (1067).

На 27-й неделе года укусы клещей в 47,5% случаев произошли во время посещения лесных массивов, в 31,9% — при нахождении в частных садах, в 18,2% — на территориях возле дома, а в 2,4% — в иных местах.

Почти половина (49,3%) из них заражены иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), 4,7% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,7% — клещевым вирусным энцефалитом и 0,1% — гранулоцитарным анаплазмозом.

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