Алёна Бронникова В столице Прикамья может появиться парк Пермского периода Такое предложение поступило в совет по топонимике Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

На Общественный совет по топонимике Перми поступили инициативные предложения о присвоении новых названий участкам нескольких экопарков. Жители и организации могут направлять мнения в департамент культуры и молодёжной политики администрации города в течение 20 календарных дней.

Как указано в опубликованном документе, объект озеленения общего пользования «Парк от Егошихинского некрополя до Южной дамбы» предлагается назвать в честь известного уличного художника Александра Жунёва, «Парк по ул. Подгорной от ул. Крисанова до ул. Плеханова» — в честь купцов-параходчиков братьев Каменских. Территории от Егошихинского некрополя до Южной дамбы могут присвоить название «Парк Городские горки», от Северной дамбы до Егошихинского некрополя — «Парк Пермского периода», а от Северной дамбы до ул. Парковой — «Парк Разгуляй».

Кроме того, предложены наименования участкам ещё двух экопарков. Парк от ул. Чкалова до ул. Муромской может быть назван Серебрянским, а парк от Южной дамбы до ул. Красные казармы — Зелёнкой.

Ранее пермяки предложили присвоить скверу, расположенному на нижней части набережной Камы от Речного вокзала до грузового порта, название в честь баскетбольного клуба «Урал-Грейт».

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