Сквер набережной Камы у Речного вокзала Перми могут назвать в честь «Урал-Грейта» Предложение вынесено на Совет по топонимике Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми предложили присвоить скверу, расположенному на нижней части набережной Камы от Речного вокзала до грузового порта, название в честь легендарного баскетбольного клуба «Урал-Грейт». Такие данные опубликованы на сайте администрации города.

Предложение было вынесено на рассмотрение во время заседания Общественного совета по топонимике при главе Перми. Предполагается, что сквер будет носить название «Сквер Урал-Грейт».





«Жители Перми, организации и иные заинтересованные лица могут направлять мнения по данному предложению в департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми», — написано в документе.





Напомним, баскетбольный клуб «Урал-Грейт» из Перми был создан в 1995 году на базе команды «Политехник» Пермского политехнического института. Дважды клуб становился чемпионом России по баскетболу. В 2009 году из-за финансовых трудностей прекратил своё существование, но нынешний пермский баскетбольный клуб «Парма» позиционируется как его преемник.

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