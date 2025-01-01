Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми отметили юбилей баскетбольного клуба «Урал-Грейт» На спортивной набережной Камы появился новый мурал Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация баскетбола Пермского края

В число событий Международного дня молодёжи в Перми 28 июня вошёл праздник в честь 30-летия легендарного баскетбольного клуба «Урал-Грейт». На церемонии присутствовали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, основатель БК «Урал-Грейт» Сергей Кущенко, ветераны и действующие игроки пермского баскетбола.

«Урал-Грейт» был создан в 1995 году на базе команды «Политехник» Пермского политехнического института. Дважды клуб становился чемпионом России по баскетболу. В 2009 году из-за финансовых трудностей прекратил своё существование, но нынешний пермский баскетбольный клуб «Парма» позиционируется как его преемник.

По сообщениям пресс-службы БК «Парма», поздравить легендарный клуб вопреки дождливой погоде пришли сотни фанатов.

Программа праздника была обширной. С 10 утра на кортах спортивного кластера набережной Камы прошли матчи первенства Перми и Пермского края по баскетболу 3х3. В 16.00 на центральном корте начались конкурсы и викторины для болельщиков, интервью с ветеранами — всё это под музыку 1990 — 2000-х годов.

Главным событием стал «Народный матч звёзд», в котором встретились смешанные команды, состоящие из игроков «Урал-Грейта» и детей из «Урал-Грейт-Юниор».

Фото: Федерация баскетбола Пермского края

В команду «Урал» вошли шестикратный чемпион России, чемпион Северо-Европейской лиги, обладатель Кубка России, генеральный директор БК «Перма» Александр Башминов, двухкратный чемпион России, чемпион Северо-Европейской лиги, обладатель Кубка ФИБА Андрей Шейко, игрок первого состава «Урал-Грейта» Константин Кирпищиков, победитель конкурса трёхочковых бросков «Матча всех звёзд России — 1999» Роман Двинянинов, игрок «Урал-Грейта» и «Пармы», обладатель Кубка России Сергей Чернов, лидер фан-клуба «Урал-Грейта» — «Грейт Фрут», президент БК «Парма» Сергей Богуславский, обладатель Кубка ФИБА в составе «Урал-Грейта» Андрей Трушкин.

В составе команды «Грейт» — трёхкратный чемпион России, чемпион Беларуси, обладатель Кубка России Валерий Дайнеко, двукратный чемпион России, чемпион Северо-Европейской лиги, двукратный обладатель Кубка России, вечный капитан «Урал-Грейта», тренер БК «Парма» Вячеслав Шушаков, двукратный чемпион России, чемпион Северо-Европейской лиги, обладатель Кубка ФИБА Алексей Пегушин, игрок «Урал-Грейта» первых четырёх сезонов Юрий Безукладников, игрок первого состава «Урал-Грейта» Вячеслав Королев, серебряный призёр чемпионата России в составе «Урал-Грейта», исполнительный директор БК «Парма» Михаил Дмитриев, двукратный чемпион России, обладатель Кубка России Руслан Авлеев.

В состав обеих команд вошли победители конкурса «Народный матч звёзд» «ВКонтакте» и воспитанники спортшколы «Урал-Грейт-Юниор».

Фото: Федерация баскетбола Пермского края

Матч закончился вничью — 30:30.

Праздник завершился музыкой и общим фотографированием на фоне нового мурала, посвящённого «Урал-Грейту». Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Махонин поздравили пермяков с юбилеем легендарного клуба, напомнив о его выдающейся роли в становлении современного российского баскетбола и в позиционировании Пермского края.

Фото: Федерация баскетбола Пермского края

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