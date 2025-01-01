Алёна Бронникова На улице Пермской вновь закроют движение для проведения «Музыкального квартала» Ограничения введут 19 июля Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В центре Перми вновь запланировано введение ограничений дорожного движения в связи с проведением «Музыкального квартала» и ярмарочных мероприятий на ул. Пермской. Соответствующий приказ опубликован краевым минтрансом.

В документе сообщается, что для проведения мероприятия с 10 часов 19 июля до 23 часов 20 июля на участке ул. Пермской от ул. Газеты «Звезда» до ул. Сибирской будут запрещены остановка и стоянка для всех видов транспортных средств. А с 10 до 23 часов 20 июля движение транспорта на этом участке будет полностью закрыто.

Организаторами мероприятия указаны мэрия Перми и «ПермьКонцерт». Как указано в соцсетях МАУК, мероприятия в рамках проекта «Музыкальный квартал» состоятся 20 июля с 15:00 до 21:00. Запланированы выступления саксофонистки Валерии Юнкинд, ансамбля «Ба-Ба-Ту», музыкантов «ПермьКонцерт» и Dj Константина Луценко.

Ранее участок для проведения «Музыкального квартала» закрывали в июне.

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