В эти выходные на несколько часов полностью закроют движение по улице Пермская Там будет проходить «Музыкальный квартал» и ярмарки Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Как сообщили в пресс-службе краевого Минтранса, в это воскресенье, 8 июня, с 5:00 до 12:00 , а также с 18:00 до 23:00 временно ограничат движение транспорта по улице Пермской — на участке от Газеты «Звезда» до Сибирской. Там нельзя будет припарковать автомобиль, но проехать можно.

Однако с 12:00 до 18:00 движение всех видов транспорта на этом участке полностью закроют.

В Центре безопасности дорожного движения Пермского края сообщили, что причина перекрытия — проведение мероприятия «Музыкальный квартал» и ярмарки. Организаторами выступили администрация Перми и МАУК «ПермьКонцерт».

Всех автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее спланировать маршрут поездок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.