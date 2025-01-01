Алёна Бронникова Авиарейс «Аэрофлота» из Перми в Москву вновь отменили Вылет в Санкт-Петербург задерживается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Два авиарейса «Аэрофлота» из Москвы в Пермь и обратно (СУ 1200 и СУ 1201), которые должны были состояться днём 11 июля, отменили. Это следует из информации, представленной на онлайн-табло пермского аэропорта.

Самолёт из Москвы должен был прибыть в Пермь в 12:40, однако время прилёта перенесли на 14:20. Вылет из Перми был запланирован на 13:30 и отложен до 15:10. Но затем оба рейса отменили.

Кроме того, задерживаются прилёт и вылет самолёта «Аэрофлота» в Санкт-Петербург. Авиарейс № СУ 2836 по расписанию должен был прибыть в Пермь в 16:50, но время перенесли на 17:35. Обратный рейс из Перми в северную столицу должен был вылететь в 17:50, но перенесён, расчётное время на сайте — 18:20.

На этой неделе это уже не первый случай отмены авиарейсов. Ранее «Новый компаньон» писал, что 8 июля из Перми отменили два рейса «Аэрофлота» в Москву.

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