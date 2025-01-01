На ул. Крисанова в Перми начали укладку асфальта перед путепроводом Строители уже уложили часть покрытия Поделиться Твитнуть

Фото: скрин видео из тг-канала Павла Черепанова

В Перми на ул. Крисанова начали укладывать асфальтовое покрытие перед путепроводом на ул. Карпинского в Индустриальном районе. Об этом сообщает депутат краевого заксобрания, советник губернатора по строительным вопросам Павел Черепанов. В своём telegram-канале он опубликовал видео с площадки строительства.

«Строители уже уложили часть покрытия перед путепроводом. Работа идёт полным ходом», — отметил Черепанов.





Напомним , продление ул. Крисанова соединит два района Перми — Ленинский и Индустриальный. Дорога также разгрузит другие улицы и улучшит доступность транспорта Индустриального района, аэропорта и важных промышленных районов города.





Проект состоит из двух этапов: первый затрагивает путепровод по ш. Космонавтов, а второй — мост через Данилиху. Их суммарная длина — 2,3 км.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в июне краевой минтранс объявил о закрытии путепровода на ш. Космонавтов в Перми для транспорта в связи с продлением ул. Крисанова. Во время закрытия движения рабочие проведут монтаж барьерных ограждений, займутся допработами по деформационным швам путепровода, пусконаладкой освещения и проверкой всех коммуникаций.

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