Алёна Бронникова Строительство ЖК для ракетостроителей в Перми перешло под контроль ПСБ КРПК продала свою долю в ООО «Новый Звёздный» дочерней компании банка Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "Алексей Бураков ФРПК"

Строительство жилого комплекса «Новый Звёздный» в Новых Лядах, предназначенного для работников «Протон-ПМ» и «ОДК-Пермские моторы», перешло под полный контроль ПСБ, соучредителя застройщика. Корпорация развития Пермского края (КРПК) продала дочерней организации банка свою долю в ООО «Новый Звёздный».

«АО "КРПК" завершила сделку по продаже доли в размере 49% в уставном капитале специализированного застройщика ООО "Новый Звёздный". Покупателем выступила дочерняя компания ПСБ», — сообщили в компании.

Строительство ЖК ведётся в рамках приоритетного инвестиционного проекта. По словам генерального директора КРПК Юрия Аликина, корпорация выполнила все запланированные задачи в рамках текущей стадии. В частности, инвестпроект получил статус приоритетного, разработана проектно-сметная документация, получено разрешение на строительство. Банк одобрил финансово-экономическую модель, и проект вышел на стадию реализации.

В июне стало известно, что сроки сдачи ЖК перенесли почти на два года. Ожидается, что дома введут в эксплуатацию в первом квартале 2027 года. Перенос сроков застройщик объяснил необходимостью дополнительных инженерно-геологических исследований и внесением корректировок в проектную документацию.

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