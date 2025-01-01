Сдачу ЖК для ракетостроителей в Перми перенесли почти на два года Задержка с вводом «Нового Звёздного» в эксплуатацию обусловлена целым рядом факторов Поделиться Твитнуть

Застройщик жилого комплекса «Новый Звёздный», расположенного в Новых Лядах, пересмотрел сроки завершения строительства. Первоначально планировалось, что четыре дома, предназначенные для работников предприятий «Протон-ПМ» и «ОДК-Пермские моторы», будут сданы в третьем квартале 2025 года. Однако теперь ожидается, что это произойдёт в первом квартале 2027 года. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Компания-застройщик объясняет перенос сроков необходимостью дополнительных инженерно-геологических исследований и внесения корректировок в проектную документацию. Эксперты полагают, что задержка с вводом «Нового Звёздного» в эксплуатацию обусловлена целым рядом факторов, включая вышеупомянутые, а также смену соучредителя (в проект вошёл банк ПСБ), вопросы финансирования и другие аспекты.

ЖК на ул. 40 лет Победы в Новых Лядах включает четыре дома высотой от 9 до 10 этажей, рассчитанных на 432 квартиры общей площадью 23,7 тыс. кв. м. Компания СЗ «Новый Звёздный» была создана в 2021 году для строительства жилья для сотрудников инновационного территориального кластера «Технополис «Новый Звёздный».

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