Алёна Бронникова Следственный отдел СКР в Прикамье возглавил специалист по особо важным делам Ренат Кильдебаев вёл дело экс-начальника ИК-37 Ильи Асламова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Нытвенском межрайонном следственном отделе СУ СКР Прикамья сменился руководитель. В июне руководитель отдела Валерий Медянцев был назначен главой следственного отдела по Свердловскому району. По данным, опубликованным на сайте ведомства, на его место выбран специалист по особо важным делам.

На информацию обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Исполняющим обязанности руководителя Нытвенского отдела (по Нытве, Оханску, Нытвенскому и Оханскому районам) назначен подполковник юстиции Ренат Кильдебаев.

Ранее он работал следователем по особо важным делам Второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел следственного управления, расследующего экономические и коррупционные преступления. По итогам прошлого года был признан лучшим следователем отделов по расследованию особо важных дел.

Занимался расследованием уголовного дела бывшего начальника ИК-37 в Чусовском округе Ильи Асламова, обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере. В марте стало известно, что расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

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