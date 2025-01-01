Алёна Бронникова В минтербезе прокомментировали полёты вертолётов над Пермью Жители обратили внимание на участившиеся случаи Поделиться Твитнуть

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Пермяков обеспокоили участившиеся случаи полётов вертолётов над городом. Очевидцы рассказали «Новому компаньону», что уже три дня подряд в дневное время над Пермью пролетает вертолёт на небольшой высоте, который движется по направлению в сторону городского пляжа.

Издание обратилось за комментарием в краевое министерство территориальной безопасности. В ведомстве ответили, что поводов для беспокойства нет.

«Все полёты штатные, согласованы, угроз для населения нет», — сообщили в пресс-службе Минтербеза Прикамья.

Ранее жителей Перми напугал беспилотник, пролетавший в окрестностях пермского нефте- и газоперерабатывающего комплекса, очевидцы засняли его на видео и опубликовали в соцсетях. Минтербез заявил, что зафиксированный на записи полёт был заранее согласован с Росавиацией, оснований для беспокойства и угрозы безопасности горожан нет.

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