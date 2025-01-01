Алёна Бронникова За полгода СвЖД выплатила в бюджет Пермского края 1,3 млрд рублей налогов Общая сумма выплат в бюджеты регионов и соцфонды превысила 11 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сумма налогов, выплаченных Свердловской железной дорогой, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» на полигоне дороги, в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды за первое полугодие 2025 года, 11,8 млрд руб.

Как сообщили в пресс-службе компании, в бюджет Пермского края за период январь — июнь было направлено 1,3 млрд руб. В целом региональные и местные бюджеты получили 6,9 млрд руб., наибольший объём был направлен в бюджет Свердловской области 3 млрд руб.

В планах у компании приобрести в текущем году для нужд холдинга продукцию предприятий Свердловской, Тюменской областей, Пермского края и ХМАО — Югры, в том числе современный подвижной состав. На эти цели планируется направить 62,17 млрд руб.

Ранее сообщалось, что предприятия Пермского края вошли в число лидеров по отправке химических и минеральных удобрений в России. Они осуществляют погрузку на станциях «Березники—Сортировочная», «Соликамск-2», «Заячья Горка», «Осенцы», «Углеуральская».

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