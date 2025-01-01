Алёна Бронникова Предприятия Пермского края лидируют по погрузке удобрений на СвЖД Объём достиг нового исторического максимума Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Предприятия Пермского края вошли в число лидеров по отправке химических и минеральных удобрений в России по итогам января-апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД,

«На сети РЖД по отправке удобрений лидируют предприятия Пермского края. Они осуществляют погрузку на станциях "Березники-Сортировочная", "Соликамск-2", "Заячья Горка", "Осенцы", «Углеуральская», — рассказали в компании.

Кроме того, за первые четыре месяца погрузка удобрений на Свердловской магистрали обновила исторический максимум. Так, в вагонах-минераловозах было отправлено 6,4 млн тонн удобрений, что превышает на 4,6% показатели за аналогичный период прошлого года. Из их числа на экспорт было направлено 4,7 млн тонн груза (+2%), внутри страны было перевезено 1,7 млн тонн (+12,6%). Погрузка удобрений в контейнерах выросла в 3,3 раза, до 218,3 тыс. тонн.

Отмечается, что большая часть выпускаемой продукции в Прикамье поставляется на мировые рынки. В число крупнейших стран-импортёров входят Бразилия, Индия, Китай, США и Мексика.

Напомним, по итогам 2024 года объём перевезённых удобрений составил рекордные 18,4 млн тонн. Это на 20% превысило показатели 2023 года.

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