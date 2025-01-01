В Прикамье отправка удобрений по СвЖД достигла исторического максимума Увеличение перевозок отмечается на фоне растущего спроса на мировом рынке Поделиться Твитнуть

В 2024 году на Свердловской ж/д магистрали объём перевезённых химических и минеральных удобрений достиг рекордного уровня, составив 18,4 млн тонн. Это на 20% превышает показатели 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД. Рост перевозок наблюдается на фоне увеличивающегося мирового спроса на удобрения и потребностей отечественного агропромышленного комплекса.

Экспорт удобрений через порты Северо-Западного региона, Азово-Черноморского бассейна, Дальнего Востока и сухопутные пограничные переходы возросли на 22,9%, составив 14 млн тонн. Внутренние перевозки достигли 4,4 млн тонн, что на 12,5% больше, чем в 2023 году.

Объём контейнерных перевозок удобрений на СвЖД увеличился в 1,3 раза и составил 294 тыс. тонн.

К числу ведущих поставщиков химических и минеральных удобрений на российских железных дорогах относятся компании из Пермского края, а основными пунктами погрузки являются станции Березники-Сортировочная, Соликамск-2, Заячья Горка, Осенцы и Углеуральская.

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