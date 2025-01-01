В Пермском крае ожидается похолодание к концу недели Осадков не ожидается Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае до конца недели ожидаются резкие колебания температур. Об этом сообщает ВЕТТА.

С 11 по 13 июля Прикамье окажется под влиянием скандинавского антициклона, что обеспечит сухую, но прохладную погоду. По данным Пермского гидрометцентра, дневные температуры будут ниже нормы на 1-2 градуса — от +19 до +24°.





Ночью столбики термометров опустятся до +8…+13°, а в горных и низменных районах возможны заморозки до +3°. Умеренный северный ветер усилит ощущение прохлады. Осадков в этот период не ожидается.

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