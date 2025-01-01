В Лысьвенском округе Прикамья ввели выплаты за помощь в заключении контракта с Минобороны Ранее такие выплаты ввели в Перми и Пермском округе Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Дума Лысьвенского муниципального округа решила выплачивать средства тем, кто поможет гражданам заключить контракт на службу в Вооружённых силах РФ. Размер выплат составляет от 50 до 100 тыс. руб. Отмечается, что эти деньги будет выделять администрация округа. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Сумма выплаты зависит от места регистрации лица, вступившего в ряды ВС РФ. 50 тыс. руб. будут платить за привлечённого жителя Пермского края, а 100 тыс. руб. — если призывник из другого региона РФ, иностранец или не имеет гражданства.





Выплаты за содействие в заключении контракта с Минобороны в Лысьвенском округе начались с 1 июля этого года.





Напомним, впервые такие выплаты в регионе ввели в Перми и Пермском округе. Размер выплаты тем, кто поможет гражданам заключить контракт на службу в Вооружённых силах РФ, составляет 50 тыс. руб. Средства выплачиваются за подписание контракта жителями Пермского края, людям из других регионов страны, а также иностранцам и лицам без гражданства.

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