В Прикамье ввели выплаты за помощь в заключении контракта с Минобороны Сумма выплаты — 50 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Дума Пермского муниципального округа решила выплачивать 50 тыс. руб. тем, кто поможет гражданам заключить контракт на службу в Вооружённых силах РФ. Отмечается, что эти деньги будет выделять администрация округа.

Контракт с Минобороны РФ можно подписать как жителям Пермского края, так и людям из других регионов страны, а также иностранцам и лицам без гражданства. Сделать это можно в пункте отбора или военном комиссариате Пермского края.





В телеграм-канале «На местах» отметили, что такие выплаты уже введены в Перми и Лысьвенском муниципальном округе.





Ранее также сообщалось, что депутаты думы Березников решили увеличить размер дополнительной выплаты для тех, кто заключит контракт с Минобороны РФ и отправится на СВО. Единовременная денежная выплата гражданам, которые заключают контракт от Березниковского округа, повысилась со 150 до 250 тыс. руб.





Новый размер выплат начал действовать для тех, кто заключил контракт с 1 июня этого года.

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