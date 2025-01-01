В Пермском крае ещё в одном округе увеличили размер выплат контрактникам Участникам СВО в Березниках будут выдавать по 250 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты думы Березников решили увеличить размер дополнительной выплаты для тех, кто заключит контракт с Минобороны РФ и отправится на СВО.

По данным телеграм-канала «На местах», березниковские думцы повысили единовременную денежную выплату гражданам, которые заключают контракт от Березниковского округа, со 150 до 250 тыс. руб.

Новый размер выплат начнёт действовать для тех, кто заключит контракт с 1 июня этого года.

Кроме того, депутаты думы Березников до 1 октября 2025 года продлили действие дополнительной выплаты на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья в Березниках. Максимальный размер поддержки составляет 2,5 млн руб. Из этой суммы 2 млн руб. — средства краевого бюджета, а остальная часть покрывается из местного бюджета и внебюджетных источников.

Напомним, ранее выплаты контрактникам увеличили депутаты Чайковской городской думы. Теперь сумма выплаты составит 150 тыс. вместо 100 тыс. руб.

Депутаты также отменили условие, согласно которому выплата предоставлялась исключительно жителям округа. Теперь любой гражданин РФ, направленный Чайковским военным комиссариатом для заключения контракта, имеет право на получение данной выплаты из местного бюджета.

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