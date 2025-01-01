Почти половина пермячек мечтают полностью «отключиться от всего и всех» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подавляющее большинство жительниц Перми — 65% — воспринимают отпуск как время для восстановления: сон, тишина и свежий воздух становятся ключевыми ресурсами. Почти половина респонденток (48%) признались, что мечтают полностью «отключиться от всего и всех». Об этом сообщает «Пятница» со ссылкой на «Авито».

Тем не менее, уход за собой остаётся важной частью подготовки к отдыху:





— маникюр и педикюр выбирают 47% женщин,

— эпиляцию — 38%,

— обновление причёски и окрашивание — 29%,

— оформление бровей — 18%,

— наращивание ресниц — 15%.





Каждая четвёртая жительница Перми (24%) перед поездкой никаких процедур не планирует.





За последние два года 46% женщин стали более внимательно относиться к уходу за кожей, особенно в контексте солнцезащиты. Привычка использовать SPF в регионе выражена умеренно.





В целом исследование показывает, что отношение к бьюти-уходу в отпуске изменилось: на смену стремлению к идеальному образу пришёл акцент на восстановление, заботу о себе и минимализм. Пермячки всё так же уделяют внимание внешности, но делают это с фокусом на функциональность и комфорт.





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