Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея участвует в региональной выставке художественного стекла В Екатеринбург отправлены 95 экспонатов из пермской коллекции Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

С 19 июля по 14 сентября в Екатеринбургском музее изобразительных искусств пройдет выставка «Отражения веков. Русское художественное стекло XVIII — начала XX века из музейных собраний» (0 +). В экспозицию вошло более 300 произведений ведущих стекольных заводов Российской империи второй половины XVIII — начала XX веков: Императорского стеклянного завода, Никольско-Бахметевского хрустального завода, завода Ф. Г. Орлова, хрустального завода Болотиных, мастерской П. П. Семечкина и К. И. Теребенева, заводов Альбрехта Ликфельда и Мальцовых и других.

Основу экспозиции составили предметы из трёх крупнейших региональных собраний — Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, Пермской государственной художественной галереи и Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Валерий Заровнянных

Пермская художественная галерея предоставила на выставку 95 предметов из своей коллекции. Это бокалы, кубки, вазы, стаканы, парфюмерные флаконы, графины и другие изделия. Такая большая коллекция художественного стекла отправляется галереей на внешнюю выставку впервые. В составе экспонатов — жемчужина пермского собрания, ваза с маскаронами (или ваза «Медичи»), созданная в 1830 году на Императорском стеклянном заводе. Таких ваз сохранилось четыре: две в Историческом музее Москвы, по одной — в Эрмитаже (Санкт-Петербург) и в Пермской галерее.

Эта ваза стала визитной карточкой выставки: она изображена на афишах и на страничке выставки на сайте Екатеринбургского музея.

Выставка будет открыта с 19 июля по 14 сентября в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (Екатеринбург, ул. Воеводина, 5).

Как уже сообщал «Новый компаньон», Пермская художественная гелерея закрыта для посещений и готовится к переезду в новое здание.

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