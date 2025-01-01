Готовность к отопительному сезону в Перми составляет почти 26% Ведётся проверка поставщиков коммунальных ресурсов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми продолжается подготовка объектов коммунального комплекса к отопительному сезону, их готовность составляет 25,6%, сообщили в пресс-службе мэрии.

К отопительному сезону готово более 1,1 тыс. объектов жилищного фонда из 5,8 тыс. (готовность на 19,5%), 313 социальных объектов из 865 (36,2%), 136 тепловых пунктов из 409 (33,3%). Кроме того, подготовлено 233,2 км теплосетей из 1021 км (23%) и 8 котельных из 53 (15,1%).





В настоящее время сотрудники департамента ЖКХ проверяют поставщиков коммунальных ресурсов, несколько из них провели работы в неполном объёме. Они были привлечены к ответственности.





Также ведётся работа по проблемам, поступившим от пермяков, в том числе от жителей домов по ул. Дементьева, 48 и 52 и ул. Исхакова, 43, 45 и 47 об отсутствии горячей воды из-за приостановки работы котельной. Оказалось, что она принадлежит физлицу, который не подготавливает её к отопительному сезону.





«Собственник уклоняется от регламентных работ на источнике тепловой энергии, пытаясь вывести котельную из эксплуатации. Также у него имеется задолженность по плате за водоснабжение, от заключения договоров на потребление газа и электрической энергии он тоже уклоняется. Администрацией Перми направлено письмо в прокуратуру Мотовилихинского района о необходимости принятия контрольно-надзорными органами мер в отношении собственника по исполнению возложенных на него обязательств», — добавили в мэрии.

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