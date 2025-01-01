Глава СКР Александр Бастрыкин ждёт доклад по делу о гибели мужчин на предприятии в Прикамье
Они упали с высоты в марте 2025 года
Поделиться
Твитнуть
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание представить отчёт о расследовании уголовного дела, возбуждённого в связи с гибелью мужчин на промышленном предприятии в Березниках Пермского края.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, к Александру Бастрыкину поступило обращение о несогласии с расследованием гибели двух работников-мужчин на предприятии.
Инцидент произошёл в марте этого года. Во время крепёжных работ обрушилась строительная конструкция. Мужчины упали с высоты и скончались на месте от травм. Отмечается неполнота расследования уголовного дела, которое расследует краевой СК.
Александр Бастрыкин распорядился, чтобы руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин представил отчёт о ходе и результатах расследования уголовного дела.
Контроль выполнения данного поручения возложен на центральный аппарат ведомства.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть