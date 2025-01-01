Из-за антисанитарии в Перми закрыли ещё два павильона с шаурмой и самсой Заведения находились на Левченко, 6, и в с. Култаево Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФССП по Пермскому краю

Судебные приставы закрыли шаурмичную в Индустриальном районе и павильон «Горячие лепёшки, самса» в с. Кулатево из-за нарушения санэпиднорм. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Проверка показала, что в кафе «Шаурма Караван» на ул. Левченко, 6, не было деления по цехам, холодной воды и канализации, вытяжек, бактерицидных приборов и моечного оборудования — овощи, курица и посуда обрабатывались в ванне. Кроме того, продукты не имели маркировки и документации. Также сотрудник не имел медкнижку, а его вещи хранились вместе с рабочей одеждой.





«Аналогичные нарушения были выявлены в торговом павильоне «Горячие лепёшки, самса» в с. Кулатево. Кроме этого, проверяющие обнаружили там частично обвалившуюся потолочную плитку и просроченную курицу в морозильнике», — отметили в ведомстве.





Суд признал ИП виновными и приостановил деятельность общепитов.





Сотрудники судебных приставов приехали в заведения и составили акты о приостановке их работы — «Шаурма Караван» закрыта на 60 дней, а «Горячие лепёшки, самса» — на 80. Предпринимателей предупредили об ответственности за неисполнение требований.

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